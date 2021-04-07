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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210407/833408662.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 92,33 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля — до 92,3321 рубля, курс доллара — на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 07.04.2021
курс валют, валюты, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля — до 92,3321 рубля, курс доллара — на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,73 рубля, составив 84,3246 рубля.