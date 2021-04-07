МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля — до 92,3321 рубля, курс доллара — на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из данных Банка России. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,73 рубля, составив 84,3246 рубля.