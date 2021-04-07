МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс евро растёт по отношению к доллару в среду днем после выхода данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 12.22 мск курс евро рос до 1,1883 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1875 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался в то же время до 109,89 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 92,26 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, в марте вырос до максимума с июля в 53,2 пункта с февральских 48,8 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 52,5 пункта. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 49,6 пункта против 45,7 пункта в феврале. Ожидался рост показателя лишь до 48,8 пункта. Запад использовал последний аргумент, чтобы помешать "Северному потоку 2"

"Данные индекса в сфере услуг еврозоны подтверждают, что сектор находится на пути восстановления. Хотя ситуация в области здравоохранения остается нестабильной, и некоторые ограничения сохраняются, оптимизм в отношении программ вакцинации вселяет некоторые надежды в том что касается перспектив сектора услуг", — сказала газете Wall Street Journal экономист по еврозоне Oxford Economics Маддалена Мартини (Maddalena Martini).

Также теперь на курс доллара в среду вечером может оказать влияние публикация протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, проходившего 16-17 марта. По итогам того заседания Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых годовых и снова сообщил, что прогнозирует её неизменность в 2021-2023 годах.

"Однако протокол будет опубликован только вечером, а это означает, что дальнейшее увеличение глобального аппетита к риску, вероятно, останется главной темой и сегодня", — приводит газета мнение аналитиков Uniсredit.