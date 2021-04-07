2021-04-07T13:40:00+03:00
2021-04-07T13:41:04+03:00
2021-04-07T13:40:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210407/833409353.html
В Кремле оценили ситуацию в России с курсом рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство России и Центробанк держат ситуацию с курсом рубля под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным Банка России,... ПРАЙМ, 07.04.2021
кремль, рубль, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83311/47/833114766.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/47/833114766.jpg
https://1prime.ru/images/83311/47/833114765.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/47/833114765.jpg
https://1prime.ru/images/83311/47/833114753.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/47/833114753.jpg
https://1prime.ru/business/20210405/833391696.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство России и Центробанк держат ситуацию с курсом рубля под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля — до 92,3321 рубля, курс доллара — на 1,39 рубля, до 77,773 рубля.
"Я думаю, что все-таки наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают возможность повторения ситуации аналогичной "черному вторнику" 2014 года, когда произошел резкий обвал курса из-за ситуации в Донбассе.