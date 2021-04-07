МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство России и Центробанк держат ситуацию с курсом рубля под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля — до 92,3321 рубля, курс доллара — на 1,39 рубля, до 77,773 рубля. Угрозы и перспективы. Что будет с туризмом и экологией Камчатки

"Я думаю, что все-таки наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают возможность повторения ситуации аналогичной "черному вторнику" 2014 года, когда произошел резкий обвал курса из-за ситуации в Донбассе.