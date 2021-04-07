МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Прошлогоднее продление сделки ОПЕК+ оказалось выгодно для населения РФ, в частности, потому что помогло стабилизировать курс рубля, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitсh Дмитрий Маринченко.

По его словам, без сделки страны ОПЕК+, включая Россию, оставили бы добычу на уровне до соглашения. Сделка же помогла стабилизировать рынок нефти и цены на сырье.

"В какой-то степени выгоду от сделки получило и население. Потому что это помогло стабилизировать курс рубля. Понятно, произошла девальвация, но она была бы существеннее, если бы сделки не было", — сказал он в ходе вебинара "Мировой и российский нефтегазовый сектор: после пандемии". Угрозы и перспективы. Что будет с туризмом и экологией Камчатки

Маринченко также отметил положительное влияние сделки на компании российского нефтегазового сектора. "Без соглашения общая выручка нефтегазовых компаний была бы примерно на 30-40 миллиардов ниже, чем она в итоге оказалась", — отметил эксперт. Он также добавил, что благодаря ей компании избежали существенной налоговой нагрузки, которая была бы сильнее, если бы цены на нефть не стабилизировались.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле. В Кремле оценили ситуацию в России с курсом рубля

Россия и Казахстан, которые единственные увеличивали добычу с февраля, в мае-июле будут наращивать ее медленнее остальных, чтобы войти в общий график. На РФ ежемесячно будет приходиться 38 тысяч баррелей в сутки, а на Казахстан — 6 тысяч.