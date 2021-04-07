МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций пытается закрепиться выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, при этом индекс РТС остается в "красной" зоне за счёт ослабления рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.25 мск растёт на 0,27%, до 3503,36 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,44%, до 1420,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растёт на 46 копеек, до 77,72 рубля, курс евро – на 66 копеек, до 92,4 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,84%, до 63,27 доллара за баррель. Цены на нефть усиливают рост в ожидании данных о ее запасах в США

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Вслед за кратковременным провалом (утром — ред.) у нас началось быстрое восстановление, индекс Мосбиржи вышел в плюс, получая поддержку от ослабления рубля, обновившего пятимесячный минимум. В то же время ситуация на мировых рынках существенно ухудшилась, в основном из-за просадки доллара", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" в свою очередь характеризует ситуацию на фондовом рынке в целом как спокойную. А по мнению Бабина, российский рынок почти не реагирует на сигналы с глобальных площадок, оставаясь под негативным воздействием внешнеполитического фактора.

В лидерах роста котировок – акции "Русснефти" (+5,35%), "Эн+ груп" (+3,73%), "Русгидро" (+3,58%), ВТБ (+2,02%), "Фосагро" (+1,66%), а также акции "Новатэка" (+1,59%), "Норникеля" (+1,13%), обыкновенные акции ТГК-2 (+1,11%), акции "Газпрома" (+0,75%) и "Русала" (+0,71%).

В лидерах снижения – акции банка "Санкт-Петербург" (-2,24%), расписки HeadHunter Group (-1,7%), акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,69%), расписки ГК "Эталон" (-1,67%), акции "ВСМПО-Ависмы" (-1,47%).

ПРОГНОЗЫ

Бабин из считает, что установленные ранее в среду российскими фондовыми индикаторами минимумы могут выступить по меньшей мере краткосрочной поддержкой: 3460 пунктов — по индексу Мосбиржи, 1406 пунктов — по индексу РТС.

Ващенко полагает, что до конца дня индекс Мосбиржи вернется под уровень в 3500 пунктов и будет находиться в диапазоне 3480-3500 пунктов.

Для развития же более устойчивой восходящей коррекции необходимы хоть какие-то признаки улучшения внешнеполитической обстановки, резюмирует Бабин.