МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в среду по основным биржевым индексам на фоне попыток восстановления рубля, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,18%, до 3500,34 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1429,51 пункта. Доллар вечером снижался на 14 копеек, до 77,13 рубля, хотя днем подскакивал почти до 78,05 рубля – максимума с ноября прошлого года.