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https://1prime.ru/Financial_market/20210407/833413150.html
Российский рынок акций повысился по индексам
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Российский рынок акций повысился в среду по основным биржевым индексам на фоне попыток восстановления рубля, свидетельствуют данные торгов. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 07.04.2021
российский рынок акций, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в среду по основным биржевым индексам на фоне попыток восстановления рубля, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,18%, до 3500,34 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1429,51 пункта. Доллар вечером снижался на 14 копеек, до 77,13 рубля, хотя днем подскакивал почти до 78,05 рубля – максимума с ноября прошлого года.