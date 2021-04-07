МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,54%, до 7,09 доллара, "Новатэка" — на 1,94%, до 189,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,99%, до 77,42 доллара, "Газпрома" — на 0,03%, до 5,79 доллара, а "Газпром нефти" — подешевели на 1,27%, до 23,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,57%, до 30,44 доллара, "Северстали" — на 1,29%, до 19,7 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,04%, до 31,14 доллара.

Расписки ВТБ выросли в цене на 2,22%, до 1,1 доллара, Сбербанка — на 0,38%, до 14,65 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 3,8%, до 58,66 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,56%, до 9 долларов, "Магнита" — уменьшилась на 2,69%, до 13,73 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,79%, до 3,12 доллара.