МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается по отношению к евро на фоне подъема спроса на рисковые активы, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 8.19 мск курс евро растёт до 1,1875 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,187 доллара за евро; курс доллара к иене снижается до 109,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,84 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 92,36 пункта.

Участники торгов ожидают, что почти полное возвращение к глобальным докризисным макроэкономическим показателям возможно уже в текущем году, что подкрепляется последними данными статистики в США и Европе. В связи с этим инвесторы отказываются от покупки "надежных" активов, к которым относится и доллар. Стали известны примеры вопросов для тестирования частных инвесторов

Американская валюта укрепилась с начала года, но аналитики Goldman Sachs, мнение который приводит газета Wall Street Journal, полагают, что это укрепление, особенно по отношению к евро, в минувшем квартале было связано с опасениями инвесторов роста инфляции, который мог стать сигналом центробанкам для ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок.

Однако, как отметили эксперты, такая ситуация в скором времени может прекратиться, поскольку все беспокойства уже были учтены, а темпы вакцинации от коронавируса в Европе продолжают расти и должны увеличиться еще больше в течение следующих нескольких месяцев.

На динамику курса доллара позднее в четверг может повлиять американская макростатистика. Аналитики ожидают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 39 тысяч, до 680 тысяч заявок.