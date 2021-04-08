МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (март) 54% 59% (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,5 трлн йен 1,79 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (февраль) 0,647 трлн йен 2,917 трлн йен (факт)
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (февраль) 0,8% 1,2% (факт)
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (март) 41  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (март) 53,3 54,6
14:30 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 719 тыс 680 тыс
19:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.04) 577,7 млрд долл (на 26.03)  
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    