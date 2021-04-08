2021-04-08T09:40:25+03:00
2021-04-08T09:40:25+03:00
2021-04-08T09:40:25+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833415530.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 апреля
Рынки
Новости
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Ожидаемые в четверг, 8 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:01
GBP
Великобритания — Баланс цен на... ПРАЙМ, 08.04.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (март)
|54%
|59% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,5 трлн йен
|1,79 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (февраль)
|0,647 трлн йен
|2,917 трлн йен (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (февраль)
|0,8%
|1,2% (факт)
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (март)
|41
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (март)
|53,3
|54,6
|14:30
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|
|
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|719 тыс
|680 тыс
|19:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.04)
|577,7 млрд долл (на 26.03)
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|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
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