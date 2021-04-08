МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Цены на медь умеренно растут после двух дней снижения на ожиданиях глобального восстановления экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.58 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,7%, до 4,089 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Стоимость меди восстанавливается после снижения на 2% по итогам двух предыдущих торговых сессий. Опасения инвесторов были вызваны ростом числа выявленных инфицированных коронавирусом в Азии. Цены на нефть снижаются на новостях о коронавирусе в Азии

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды снизилась на 1,45%, до 8915,5 доллара, алюминия – на 0,35%, до 2260 долларов, цинка – выросла на 0,3%, до 2832,5 доллара за тонну.

Росту цен на медь сегодня способствует оптимизм на финансовых и сырьевых рынках, вызванный последними данными статистики в мире, которые указывают на постепенное восстановление экономики. Участники торгов ожидают, что почти полное возвращение к докризисным показателям возможно уже в текущем году.