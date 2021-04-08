МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций начнет торги на позитивной ноте на фоне роста на большинстве товарных рынков, хотя и за исключением нефтяного, полагают аналитики.

Рост фьючерсов на основные американские биржевые индексы также будет способствовать улучшению настроений инвесторов, считают они.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня растут в цене практически все биржевые товары, за исключением нефти, с утра подрастают американские фьючерсы, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Картина улучшается, и пока нет никаких признаков дальнейшего усиления внешнеполитических рисков, отмечает аналитик. Так что все говорит в пользу того, что начатый вчера отскок на рынке акций сегодня не только получит продолжение, но и усилится, считает он.

Сотрудники компании "Нафтогаз" на газокомпрессорной станции "Бобровницкая" Черниговской области, Украина

Давление падает. Российский газ незаметно обходит Украину

Богдан Зварич из Промсвязьбанка также ожидает на открытии, несмотря на некоторое снижение цен на нефть, преобладания покупок в российских акциях, что поспособствует закреплению рынка выше отметки в 3500 пунктов по индексу Мосбиржи.

В дальнейшем же за счёт улучшения внешней конъюнктуры индекс поднимется к середине диапазона 3500-3600 пунктов, полагает он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Фондовые индексы в США незначительно колебались в четверг, закрывшись без существенных изменений. Фьючерсы на них сейчас растут.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также преимущественно растут: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,02%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 1,57%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,15%; при этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,07%.

Стоимость нефти снижается на 1%, до 62,5 доллара за баррель сорта Brent.

Работа трейдера

Российский рынок акций снизился на фоне геополитических опасений

Курс евро повышается на 0,02% к уровню фиксинга предыдущих торгов — до 1,1872 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций умеренно повысился в среду по основным биржевым индексам.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,18%, до 3500,34 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1429,51 пункта.