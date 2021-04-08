МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций начнет торги на позитивной ноте на фоне роста на большинстве товарных рынков, хотя и за исключением нефтяного, полагают аналитики.

Рост фьючерсов на основные американские биржевые индексы также будет способствовать улучшению настроений инвесторов, считают они.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня растут в цене практически все биржевые товары, за исключением нефти, с утра подрастают американские фьючерсы, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Картина улучшается, и пока нет никаких признаков дальнейшего усиления внешнеполитических рисков, отмечает аналитик. Так что все говорит в пользу того, что начатый вчера отскок на рынке акций сегодня не только получит продолжение, но и усилится, считает он. Давление падает. Российский газ незаметно обходит Украину

Богдан Зварич из Промсвязьбанка также ожидает на открытии, несмотря на некоторое снижение цен на нефть, преобладания покупок в российских акциях, что поспособствует закреплению рынка выше отметки в 3500 пунктов по индексу Мосбиржи.

В дальнейшем же за счёт улучшения внешней конъюнктуры индекс поднимется к середине диапазона 3500-3600 пунктов, полагает он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Фондовые индексы в США незначительно колебались в четверг, закрывшись без существенных изменений. Фьючерсы на них сейчас растут.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также преимущественно растут: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,02%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 1,57%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,15%; при этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,07%.

Стоимость нефти снижается на 1%, до 62,5 доллара за баррель сорта Brent. Российский рынок акций снизился на фоне геополитических опасений

Курс евро повышается на 0,02% к уровню фиксинга предыдущих торгов — до 1,1872 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций умеренно повысился в среду по основным биржевым индексам.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,18%, до 3500,34 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1429,51 пункта.