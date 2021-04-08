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https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833415869.html
Российский рынок акций уверенно растет в начале дня
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Российский рынок акций уверенно поднимается по основным индексам в начале дня на фоне позитива на зарубежных площадках, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 08.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно поднимается по основным индексам в начале дня на фоне позитива на зарубежных площадках, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск четверга рос на 0,55% — до 3519,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99% — до 1443,65 пункта.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,62% — до 62,77 доллара за баррель.
Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы поднимаются до 0,8%, азиатские биржи — до 1,64%.