МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно поднимается по основным индексам в начале дня на фоне позитива на зарубежных площадках, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена на золото растет на ослаблении доллара

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск четверга рос на 0,55% — до 3519,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99% — до 1443,65 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,62% — до 62,77 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы поднимаются до 0,8%, азиатские биржи — до 1,64%.