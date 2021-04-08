МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг мало меняется относительно доллара и евро, торгуясь недалеко от уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.50 мск повышается на 2 копейки, до 77 рублей, курс евро — на 5 копеек, до 91,4 рубля, следует из данных Московской биржи.

На утренних торгах рубль несколько раз менял направление в парах с долларом и евро и торговался в диапазоне 76,73-77,11 рубля к доллару и в пределах 91,1-91, 52 рубля к евро.

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"На утренней сессии рубль продолжает восстанавливать позиции относительно основных мировых валют, в результате чего пара доллар/рубль отступила в район 76,8 рубля", — указывает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В среду доллар и евро снизились по отношению к рублю на 0,4%, напоминает он.

В дальнейшем аналитик ожидает преобладания покупок национальной валюты на снижении давления со стороны геополитического фактора, что будет способствовать фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в долларе и евро. "Это приведет к отступлению американской валюты в середину диапазона 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, останется актуальным для нее в ближайшие сессии", — считает Зварич.

"Сегодня на утренних торгах рубль потихоньку укрепляется", — констатирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Доллар в среду дважды тестировал сопротивление 78 рублей, но попытки были не агрессивные, и он быстро откатывался от преграды, отмечает аналитик. На рубль в том числе давило усиление распродаж ОФЗ, цены которых ушли в район конца марта прошлого года, считает он. В четверг национальная валюта продолжит укрепляться, прогнозирует Антонов. "Но рассчитывать на уход пары доллар-рубль под поддержку 76 пока не приходится", — предполагает он.