МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг на фоне общего оптимизма, вызванного ожиданиями восстановительного роста мировой экономики в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.51 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,34%, до 6908,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 6163,05 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 15226,85 пункта.

Участники торгов ожидают, что почти полное возвращение к докризисным макроэкономическим показателям в мире возможно уже в текущем году. Новая волна оптимизма на рынках последовала за последними данными, которые указывают на постепенное восстановление экономики. BMW продала рекордное для января-марта число автомобилей

Поддерживает положительную динамику на европейских биржах также то, что в среду американские индексы закрылись в основном ростом, при этом S&P 500 вновь обновил исторический максимум. Внимание инвесторов было обращено к протоколу заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил улучшение экономической ситуации, при этом указывая на слабость некоторых показателей.

Трейдеры также отыгрывают макростатистику из Германии. Так, объем производственных заказов в стране на февраль ускорил темпы роста, увеличившись на 1,2% после прибавки на 0,8% месяцем ранее.

Определенное положительное влияние на немецкий индекс оказывают и корпоративные новости. Так, автопроизводитель BMW в прошлом квартале продал рекордное для января-марта число автомобилей — около 637 тысяч. Это также на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, продажи электромобилей подскочили в 2,3 раза, до 70 тысяч. Акции компании дорожают на 0,6%.