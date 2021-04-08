МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.19 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,11%, до 7,08 доллара, "Новатэка" — росла на 0,07%, до 189,22 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,01%, до 77,43 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,45%, до 5,82 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,11%, до 23,38 доллара. Эксперт объяснил, почему доллар может рухнуть быстрее рубля

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 1,12%, до 30,78 доллара, "Северстали" — также на 1,12%, до 19,92 доллара, НЛМК — на 0,8%, до 31,39 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,72%, до 1,11 доллара, Сбербанка — росли на 0,51%, до 14,72 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,56%, до 58,99 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,33%, до 9,03 доллара, "Магнита" — на 1,62%, до 13,96 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,24%, до 3,12 доллара.