МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга снизился на 67,19 копейки, составив 77,1011 рубля, свидетельствуют данные биржи. Российский рынок акций снизился на фоне геополитических опасений

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 77,7730 рубля за доллар.