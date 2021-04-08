МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в плюсе на фоне признаков того, что ФРС США не собирается ужесточать монетарную политику раньше обещанного срока, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1%, до 3482,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,01%, до 2257,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 1,2%, до 29008,07 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,19%, поднявшись до 3143,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,02%, до 6998,8 пунктов. Японский Nikkei 225 опустился на 0,07%, до 29708,98 пункта. Фондовые биржи Европы растут на общерыночном оптимизме

Трейдеры обратили внимание на протокол мартовского заседания ФРС США, в котором представители регулятора отметили, что ряд экономических показателей страны остаются слабыми. Так, уровни экономической активности и занятости на тот момент оставались значительно ниже уровней, которые соответствуют максимальной занятости. На этом фоне трейдеры предположили, что регулятор не собирается сворачивать свою программу по выкупу активов, объемом от 120 миллиардов долларов в месяц.

В то же время как сказали агентству Франс Пресс аналитики Mizuho Securities, инвесторы в Японии, "заняли выжидательную позицию в преддверии сезона корпоративной отчетности в Японии". Сезон финансовой отчетности за первый квартал стартует в мире уже на следующей неделе, когда отчитаются первые крупные американские банки.