МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в четверг в ожидании еженедельной статистики рынка труда страны, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 33336,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,81%, до 13714,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 4082,62 пункта.

По прогнозам, минтруд США позже в четверг сообщит, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 апреля, снизилось по сравнению с показателем предшествовавшей недели на 39 тысяч, до 680 тысяч заявок. Ульяновский губернатор Сергей Морозов ушел в отставку

И в целом фондовые рынки США начали второй квартал на высокой ноте — с начала апреля индекс S&P 500 вырос уже на 2,7%. Также с оптимизмом трейдеры восприняли комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованные накануне в протоколе мартовского заседания регулятора. Исходя из заявлений, Федрезерв намерен продолжать мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не восстановится еще больше.

"Обстановка остается благоприятной для рынков акций. Считается, что ФРС и центробанки в целом не торопятся повышать ставки", — сказал газете Wall Street Journal менеджер и главный экономист SYZ Private Banking Адриан Пишу (Adrien Pichoud).