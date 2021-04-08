МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо увеличивается по основным индексам вслед за бумагами металлургов и ритейлеров, а ограничивает рост снижение стоимости акций большинства нефтегазовых компаний при негативной динамике цен на нефть, следует из данных торгов. Цены на нефть немного усилили снижение на сомнениях в азиатском спросе

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.09 мск растёт на 0,17%, до 3506,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1429,73 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается при этом на 26 копеек, до 77,24 рубля, курс евро – на 24 копейки, до 91,63 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, до 63 долларов за баррель.

Стоимость металлов на международных рынках подрастает примерно на 1%.

Ведущие европейские индексы в основном растут, фьючерсы на основные американские индексы также преимущественно поднимаются.

"Российские акции умеренно подросли к середине торгов в четверг… Сдерживающее влияние на рост оказывают снижение цен на нефть и сохраняющиеся политические риски", — отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам". Минфин рассказал о размере налоговой нагрузки для россиян

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции АФК "Система" дорожают на 2,91% после выхода лучших, чем ожидалось, финансовых результатов компании за последний квартал прошлого года.

Кроме того, лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" (Segezha Group, входит в АФК "Система") может на следующей неделе объявить о проведении первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, сообщили РИА Новости два источника в финансовых кругах.

Акции банка "Санкт-Петербург" дорожают на 1,78%, поскольку инвесторы рассчитывают на рекомендацию набсовета выплатить за прошлый год дивиденды на обыкновенную акцию в размере 4,6 рубля, отмечает Александр Осин из компании "Фридом финанс". В этом случае дивидендная доходность составит примерно 7%, подсчитал аналитик.

Также дорожают бумаги компаний металлургического сектора: "Северстали" (+1,63%), "Норникеля" (+0,82%), НЛМК (+0,86%), ММК (+0,43%).

Также растет в цене большинство акций ритейлеров: "М.Видео" (+0,96%), O'Key (+1,23%), расписки Fix Price (+1,58%), "Ленты" (+0,58%) и акции "Магнита" (+0,29%).

Также в лидерах роста – акции "Русснефти" (+2,86%), "Фосагро" (+1,6%), МКБ (+1,32%), а также акции "ВСМПО-Ависмы" (+0,96%), ВТБ (+0,95%) и префы "Россетей" (+0,93%).

Большинство акций нефтегазового сектора дешевеют в пределах 1%.

Кроме того, в лидерах снижения – обыкновенные акции ТГК-2 (-1,2%), "Русгидро" (-0,95%), "Акрона" (-0,9%), расписки X5 (-0,76%) и обыкновенные акции "Мечела" (-0,69%). В Кремле заявили о нехватке мигрантов в России

ПРОГНОЗЫ

Осин до конца текущей сессии прогнозирует продолжение позитивной динамики, но цель на закрытие для индекса Мосбиржи — 3480-3540 пунктов.

"Позитивным фактором для рынка остается в целом достаточно благоприятная обстановка на мировых фондовых площадках", — в свою очередь отмечает Додонов.

Поэтому он более оптимистичен и ожидает продолжения подъема в район 3560 пунктов по индексу Мосбиржи.