МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 71,29 копейки — до 91,6192 рубля, курс доллара — на 67,19 копейки, до 70,1011 рубля, следует из данных Банка России. Стало известно, кто звонит с незнакомых телефонных номеров

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 4,54 рубля, составив 79,7842 рубля.