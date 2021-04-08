2021-04-08T14:54:36+03:00
2021-04-08T14:54:36+03:00
2021-04-08T14:54:36+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833419084.html
Курс евро на пятницу снизился до 91,62 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 71,29 копейки — до 91,6192 рубля, курс доллара — на 67,19 копейки, до 70,1011 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 08.04.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 71,29 копейки — до 91,6192 рубля, курс доллара — на 67,19 копейки, до 70,1011 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 4,54 рубля, составив 79,7842 рубля.