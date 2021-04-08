МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рубль после сильных колебаний этой недели и обновления многомесячных минимумов стабилизируется против доллара и евро, "привыкая" к новым уровням.

Противоречивые сигналы с внешних рынков и сохранение неопределенности в геополитическом плане удерживает участников рынка от активной игры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.46 мск снижался на 7 копеек до 76,91 рубля, курс евро повышался на 8 копеек, до 91,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар подскакивал до 78,05 рубля, евро – до 92,75 рубля – к максимумам с ноября прошлого года. Путин прокомментировал рост цен на жилье в России

БОКОВИК

Российская валюта в четверг мало меняется после сильных колебаний первой половины недели, толкнувших ее на многомесячные минимумы. Участники рынка привыкают к новым курсовым уровням, ожидая новых внешних сигналов.

Пока же они носят противоречивый характер. Так, рынок нефти торгуется под давлением опасений за спрос. Ожидания восстановления спроса на нефть связаны с ростом экономической активности в мире и выходом из пандемии коронавируса. В то же время оптимистичные долгосрочные перспективы в последнее время были омрачены возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире.

Стоимость барреля сорта Brent сейчас снижается на 0,6%, до 62,8 доллара за баррель.

При этом западные фондовые рынки в основном прибавляют, а "развивающиеся валюты" не показывают единой динамики против доллара. Инвесторы ожидают выхода еженедельной статистики по рынку труда США, которая может указать на текущее состояние крупнейшей мировой экономики.

В геополитическом плане ситуация вокруг востока Украины также пока остается неопределенной. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сделал в четверг ряд заявлений. В частности, он выразил сомнение в том, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского на обострение в Донбассе. Также Козак не видит связи поездки президента Украины в Донбасс с обострением в регионе.

Он также заявил, что РФ не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, Москва заинтересована в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была стабильной. При этом Козак отметил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, а начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Впрочем, он считает, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован за год, если придерживаться договоренностей.

В итоге, доллар и евро меняются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent. Экономист рассказал, почему опасно брать кредит на дорогой смартфон

ПРОГНОЗЫ

Сегодня на фоне ожидаемых заявлений ФРС об ультрамягкой денежно-кредитной политике может сохраниться тенденция к ослаблению доллара и повышению спроса на рискованные активы, рассчитывает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Однако даже в случае глобального ослабления валюты США на форексе ее курс к рублю, вероятно, удержится около 77. На российскую валюту продолжит оказывать давление напряженная геополитическая обстановка", — полагает он.

Надежды на то, что в планируемых против РФ новых санкциях США нет упоминания о госдолге, или отключении РФ от SWIFT, является позитивом и может стать основанием для укрепления рубля полагает Андрей Кочетков, из компании "Открытие брокер".

"Однако возможная высылка дипломатов неизбежно вызовет ответные действия РФ. Также можно ожидать, что отдельные союзники США постараются внести свою "посильную" лепту в данный процесс. Поэтому рубль пока воздерживается от чрезмерно оптимистичной реакции", — добавляет он.