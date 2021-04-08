Доллар дешевеет к мировым валютам на рисковых настроениях и протоколе ФРС
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером снижается, склонность трейдеров к риску сдерживает более надежный доллар, при этом рынки обращают внимание на данные протокола мартовской встречи ФРС, свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 17.48 мск курс евро рос до 1,1906 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,187 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,16 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,84 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 92,11 пункта.
В целом мировые фондовые рынки склонны к росту. Так, биржи США и Европы в четверг растут, индексы Азии закрылись в основном в плюсе. Склонность трейдеров к риску сдерживает традиционно более надежный доллар.
Обращают внимание инвесторы и на данные протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как следует из документа, Федрезерв намерен продолжать мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не восстановится еще больше.
Сдерживает доллар и слабая статистика по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 3 апреля, выросло до 744 тысяч, аналитики ожидали показатель на отметке в 680 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 27 марта, был пересмотрен до 728 тысяч с 719 тысяч.
Позднее в четверг трейдеры ожидают выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в обсуждении Международного валютного фонда по мировой экономике.
https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833420658.html