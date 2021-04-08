МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером снижается, склонность трейдеров к риску сдерживает более надежный доллар, при этом рынки обращают внимание на данные протокола мартовской встречи ФРС, свидетельствуют котировки торгов. Рубль незначительно меняется на противоречивом внешнем фоне

По состоянию на 17.48 мск курс евро рос до 1,1906 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,187 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,16 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,84 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 92,11 пункта.

В целом мировые фондовые рынки склонны к росту. Так, биржи США и Европы в четверг растут, индексы Азии закрылись в основном в плюсе. Склонность трейдеров к риску сдерживает традиционно более надежный доллар.

Обращают внимание инвесторы и на данные протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как следует из документа, Федрезерв намерен продолжать мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не восстановится еще больше.

Сдерживает доллар и слабая статистика по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 3 апреля, выросло до 744 тысяч, аналитики ожидали показатель на отметке в 680 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 27 марта, был пересмотрен до 728 тысяч с 719 тысяч.

Позднее в четверг трейдеры ожидают выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в обсуждении Международного валютного фонда по мировой экономике.