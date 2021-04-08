МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к мировым валютам на рисковых настроениях и протоколе ФРС

По состоянию на 18.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,84%, или на 14,6 доллара, до 1756,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,01%, до 25,505 доллара за унцию.

Снижение доходности гособлигаций, которое, в свою очередь, оказывает давление на курс доллара, подталкивает вверх цену на золото. При таком раскладе золото становится выгоднее для иностранных инвесторов.

Редактор Sevens Report Тайлер Ричи (Tyler Richey), чье мнение приводит агентство MarketWatch, отметил, что основополагающие факторы влияния на динамику золота "становятся положительными, так как ожидания ускорения инфляции растут… доходность гособлигаций снизилась с недавних максимумов, и рост доллара приостановился".

Он также отметил, что стоимость золота может подняться примерно до 1805 долларов при сохранении текущего тренда.