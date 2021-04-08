МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг вырос второй день подряд на фоне общего оптимизма на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях за спрос на сырье

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,21% — до 3507,83 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1440,43 пункта.

Западные фондовые индексы вечером прибавляют 0,3-0,9%.