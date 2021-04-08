2021-04-08T19:04:46+03:00
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2021-04-08T19:04:46+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833421092.html
Российский рынок акций вновь закрылся в плюсе на позитиве с мировых бирж
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Российский рынок акций в четверг вырос второй день подряд на фоне общего оптимизма на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 08.04.2021
мосбиржа, ртс, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг вырос второй день подряд на фоне общего оптимизма на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,21% — до 3507,83 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1440,43 пункта.
Западные фондовые индексы вечером прибавляют 0,3-0,9%.