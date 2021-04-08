МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг вырос второй день подряд на фоне общего оптимизма на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов.

!Работа нефтяных станков - качалок

Нефть дешевеет на опасениях за спрос на сырье

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,21% — до 3507,83 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1440,43 пункта.

Западные фондовые индексы вечером прибавляют 0,3-0,9%.