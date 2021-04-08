МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок подешевели лишь расписки "Новатэка" и "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вновь закрылся в плюсе на позитиве с мировых бирж

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,03%, до 7,09 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,5%, до 188,15 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,75%, до 78 долларов, "Газпрома" — на 0,35%, до 5,81 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,64%, до 23,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,45%, до 30,88 доллара, "Северстали" — на 2,44%, до 20,18 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,99%, до 31,76 доллара.

Расписки ВТБ выросли в цене на 0,72%, до 1,11 доллара, Сбербанка — на 0,99%, до 14,79 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,16%, до 59,34 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 4,67%, до 9,42 доллара, "Магнита" — на 1,93%, до 14 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,16%, до 3,12 доллара.