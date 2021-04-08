МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рубль вечером растет против доллара и стабилен к евро на фоне его укрепления на форексе.

Преобладание позитивных сигналов с внешних рынков поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.27 мск снижался на 22 копейки — до 76,76 рубля, курс евро повышался на 4 копейки, до 91,44 рубля, следует из данных Московской биржи. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

НЕМНОГО ВВЕРХ

Российская валюта в четверг мало пыталась стабилизироваться и к вечеру смогла выйти в плюс против доллара. При этом рост евро на форексе на 0,4% выше 1,19 доллара транслируется в стабилизацию европейской валюты против российской.

Склонность трейдеров к риску, преобладающая в четверг на рынках, сдерживает традиционно более надежный доллар. Обращают внимание инвесторы и на данные протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как следует из документа, Федрезерв намерен продолжать мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не восстановится еще больше.

Сдерживает доллар и слабая статистика по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 3 апреля, выросло до 744 тысяч, аналитики ожидали показатель на отметке в 680 тысяч.

"Развивающиеся валюты" на таком фоне преимущественно растут против доллара.

При этом рынок нефти демонстрирует стабилизацию и сейчас стоимость барреля сорта Brent повышается в пределах 0,1%, до 63,2 доллара за баррель. Ожидания восстановления спроса на нефть связаны с ростом экономической активности в мире и выходом из пандемии коронавируса. В то же время оптимистичные долгосрочные перспективы в последнее время были омрачены возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире.

В итоге, доллар снижается к рублю на 0,3%, евро стабилен. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent. Давление падает. Российский газ незаметно обходит Украину

ПРОГНОЗЫ

На валютном рынке ситуация постепенно меняется в пользу рубля, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Геополитика перестает довлеть над умами инвесторов, что позволяет рублю возвращаться к своему фундаментально обоснованному коридору. Сейчас доллар все еще переоценен. Конец недели можем встретить с курсом немногим ниже 76,5 рубля за доллар. По евро тоже сохраняется потенциал снижения, и в пятницу он может "сходить" на 90,7 рубля", — оценил эксперт.

Против российской валюты и российских активов по-прежнему играют опасения новых санкций США и риски эскалации конфликта на Юго-Востоке Украины, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". Канцлер Германии Ангела Меркель, как сообщил кабмин ФРГ, в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия РФ у границ с Украиной. Путин в разговоре с Меркель подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбассу, сообщила пресс-служба Кремля.

Курс доллара сохраняет потенциал коррекции до 76 рублей, однако дальнейшее нисходящее движение пока не выглядит столь убедительно, полагает Шульгин.