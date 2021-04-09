МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Требования прохождения тестирования на знания биржевых инструментов будут распространяться на иностранных частных инвесторов, имеющих брокерские счета в РФ и торгующих на российских биржах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"Закон "О рынке ценных бумаг" не делает различий в части требований по обслуживанию брокерами клиентов между резидентами и нерезидентами. Поэтому требование о проведении тестирования перед исполнением поручения клиента будет распространяться на всех клиентов, вне зависимости от их гражданства", — говорится в сообщении.

Банк России 14 апреля на комитете по базовым стандартам может рассмотреть проект стандарта тестирования для неквалифицированных инвесторов, который на прошлой неделе внесли Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).

В конце января в Госдуму был внесен законопроект, которым запрещается продажа неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования. Проектом предлагается ограничить продажу, в том числе структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, облигаций, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств. В настоящий момент законопроект проходит подготовку ко второму чтению.

"Аналогично и требования о признании физических лиц квалифицированными инвесторами распространяются на любых клиентов, вне зависимости от их гражданства", — также обратили внимание в пресс-службе Банка России.

Физическое лицо признается квалифицированным инвестором в случае, если отвечает одному из требований: размер принадлежащего ему имущества составляет не менее 6 миллионов рублей в виде средств на счетах или вкладах, ценных бумаг или производных инструментов; имеет опыт работы в финансовой организации, высшее экономическое образование или специальные сертификаты; совершал сделки с ценными бумагами или производными инструментами совокупно на 6 миллионов рублей за год не реже 10 раз в квартал и не реже одного раза в месяц.