МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается вследствие увеличения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 8.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,44%, или на 7,75 доллара, до 1750,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,95%, до 25,343 доллара за унцию.

В последнее время одним из основных факторов, влияющим на стоимость золота, стала динамика доходности гособлигаций США как альтернативного направления инвестиций. Показатель для десятилетних бондов растёт сейчас до 1,639% с уровня прошлого закрытия в 1,632%. Стратег Daily FX Ник Коули (Nick Cawley) отмечает, что это связано с оценкой инвесторами последствий финансового стимулирования американской экономики. Требования тестирования будут распространяться на иностранных инвесторов

"Одним из основных факторов недавней распродажи золота был продолжающийся рост доходности казначейских облигаций США, поскольку рынок продолжает учитывать инфляционный эффект фискальной и денежно-кредитной "щедрости" США", — приводит агентство Market Watch слова аналитика.

Тем не менее пока с начала недели стоимость "желтого" металла увеличилась почти на 1,5% — это максимальный недельный рост с середины января.