МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу снижаются на фоне негативной динамики фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.57 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,84%, до 4,058 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга выросла на 1,04%, до 9008 долларов, алюминия – на 1%, до 2285,5 доллара, цинка – на 0,78%, до 2854,5 доллара за тонну. СМИ: Россия вряд ли повторит нефтяной рекорд 2019 года

Стоимость меди чувствительна к динамике фондовых бирж АТР, страны которого — крупнейшие потребители промышленных металлов. А фондовые индексы в Азии сейчас преимущественно снижаются.

Инвесторы опасаются возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом. Тяжелой ситуация остается в Индии, находящейся на третьем месте в мире по числу обнаруженных инфицированных коронавирусом. Кроме того, правительство Японии усиливает меры нераспространения коронавируса в связи с ростом заражений в трех префектурах — Токио, на Окинаве и в Киото.