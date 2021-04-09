МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рубль на утренних торгах в пятницу несколько усилил снижение относительно доллара и евро вслед за дешевеющей нефтью, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.58 мск поднимался на 27 копеек, до 77,13 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 91,69 рубля. На старте торгов доллар дорожал на 9 копеек, евро — на 7 копеек.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра снижается на 0,24%, до 63,05 доллара за баррель.

"Сегодня на утренней сессии продажи в рубле преобладают, чему способствует ослабление валют развивающихся стран", — объясняет Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В результате доллар вновь вернулся в район 77 рублей. В четверг доллар по отношению к рублю снизился на 0,2%, евро поднялся на 0,2%, напоминает он. Требования тестирования будут распространяться на иностранных инвесторов

На фоне ослабления геополитической напряженности и с учетом цен на нефть национальная валюта сегодня может попытаться продолжить восстановление, полагает аналитик. Это приведет к дальнейшей коррекции доллара и его отступлению в середину диапазона 75-77,5 рубля, прогнозирует Зварич.

Доллар нашел себе новый коридор – 76-78 рублей, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Пока все попытки пробить его верхнюю границу заканчивались неудачей и не видно поводов для ее тестирования сегодня, констатирует он. "Однако и на серьезное укрепление рубля надежд нет: кроме политических факторов и сохраняющихся санкционных рисков на рубль всегда будет давить слабость отечественной экономики", — считает аналитик.