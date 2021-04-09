МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи после слабого роста на старте торгов, индекс РТС продолжает снижаться на фоне ослабления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 0,19% — до 3501,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,8% — до 1428,88 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,1%. ВТБ снижает ставку до 5,8% по льготной ипотеке на новостройки

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,35% — до 62,98 доллара за баррель.