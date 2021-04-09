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https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833424217.html
Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного старта
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Российский рынок акций перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи после слабого роста на старте торгов, индекс РТС продолжает снижаться на фоне ослабления рубля,... ПРАЙМ, 09.04.2021
индексы, российский рынок акций, торги, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи после слабого роста на старте торгов, индекс РТС продолжает снижаться на фоне ослабления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 0,19% — до 3501,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,8% — до 1428,88 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,1%.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,35% — до 62,98 доллара за баррель.