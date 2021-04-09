МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу, инвесторы оценивают данные статистики из Германии и Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.34 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,27%, до 6923,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 6163,5 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 15173,9 пункта.

Инвесторы отыгрывают данные статистики по Германии и Франции. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале снизился на 1,6% в месячном выражении после падения показателя на 2,5% в январе. Промпроизводство Франции в феврале также упало на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом ожидался рост показателя. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

Неожиданное падение промышленного производства Германии сигнализирует о том, что немецкий ВВП в первом квартале, скорее всего, снизится, считает главный экономист по Европе Capital Economics Эндрю Кеннингем (Andrew Kenningham). Аналитик также заметил, что, даже если в марте показатель перейдет к росту, в целом по итогам первого квартала промпроизводство страны снизится.

"Поскольку ограничения, вероятно, будут продлены до второго квартала, устойчивое восстановление вряд ли произойдет до второй половины года", — приводит газета Wall Street Journal слова Кеннингема.

Снижение французского индекса сдерживают корпоративные новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus сообщила, что в марте она поставила заказчикам 72 самолета, — более чем в 2 раза больше, чем в феврале. По итогам первого квартала поставки Airbus выросли на 2,5% в годовом выражении. Акции корпорации росли в цене на 2,6%.