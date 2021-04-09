МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,17%, до 7,01 доллара, "Новатэка" — на 1,54%, до 185,25 доллара, "Лукойла" — на 1,23%, до 77,04 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,81%, до 5,76 доллара, "Газпром нефти" — на 0,42%, до 23,45 доллара. "Камаз" в первом квартале увеличил производство почти на треть

Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,49%, до 31,03 доллара, "Северстали" — снижалась на 1,09%, до 19,96 доллара, НЛМК — опускалась на 1,17%, до 31,39 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 1,71%, до 1,09 доллара, Сбербанка — на 1,05%, до 14,64 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,18%, до 60,04 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 0,16%, до 9,4 доллара, "Магнита" — на 1,73%, до 13,76 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 1,28%, до 3,08 доллара.