Биржи Азии закрылись в основном в минусе
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением после выхода новостей о всплеске инфляции в Китае, который может побудить власти страны принять меры для сдерживания роста цен, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 3450,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 2236,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,1%, до 28698,8 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,36%, опустившись до 3131,88 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на символические 0,05%, до 6995,2 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, до 29768,06 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что годовая инфляция в Китае, согласно официальным данным, по итогам марта составила 0,4% после дефляции в 0,2% месяцем ранее. Кроме того, цены производителей подскочили на 4,4% в годовом исчислении при прогнозе роста на 3,5%. При этом месяцем ранее этот рост составлял 1,7%.
Вышедшие статданные добавляют ожиданий относительно того, что ускорение темпов роста экономики может спровоцировать инфляцию, которую регуляторы во многих крупных странах затем будут сдерживать, в частности, с помощью ужесточения монетарной политики, что негативно для номинальной стоимости акций компаний в будущем.
Кроме того, трейдеров беспокоят новые признаки обострения напряженности в отношениях между США и Китаем. Так, в четверг минторг США в четверг внес в "черный" список семь технологических организаций, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами.
"Азиатские трейдеры сегодня снова заняли более осторожную позицию. "Геополитика" никогда не уходит далеко с повестки, даже если она часто теряется в шуме восстановления мировой экономики", — считает аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833425102.html