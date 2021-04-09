МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением после выхода новостей о всплеске инфляции в Китае, который может побудить власти страны принять меры для сдерживания роста цен, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 3450,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 2236,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,1%, до 28698,8 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,36%, опустившись до 3131,88 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на символические 0,05%, до 6995,2 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, до 29768,06 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что годовая инфляция в Китае, согласно официальным данным, по итогам марта составила 0,4% после дефляции в 0,2% месяцем ранее. Кроме того, цены производителей подскочили на 4,4% в годовом исчислении при прогнозе роста на 3,5%. При этом месяцем ранее этот рост составлял 1,7%. Уровень безработицы в Москве один из самых низких среди крупнейших столиц

Вышедшие статданные добавляют ожиданий относительно того, что ускорение темпов роста экономики может спровоцировать инфляцию, которую регуляторы во многих крупных странах затем будут сдерживать, в частности, с помощью ужесточения монетарной политики, что негативно для номинальной стоимости акций компаний в будущем.

Кроме того, трейдеров беспокоят новые признаки обострения напряженности в отношениях между США и Китаем. Так, в четверг минторг США в четверг внес в "черный" список семь технологических организаций, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами.

"Азиатские трейдеры сегодня снова заняли более осторожную позицию. "Геополитика" никогда не уходит далеко с повестки, даже если она часто теряется в шуме восстановления мировой экономики", — считает аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.