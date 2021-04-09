МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 6,46 копейки, составив 77,1657 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 77,1011 рубля за доллар.