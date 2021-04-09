2021-04-09T11:50:42+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833425231.html
Средневзвешенный курс доллара к 11.30 мск вырос до 77,17 рубля
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Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы... ПРАЙМ, 09.04.2021
курсы валют, доллар, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 6,46 копейки, составив 77,1657 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 77,1011 рубля за доллар.