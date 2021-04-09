МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 6,46 копейки, составив 77,1657 рубля, свидетельствуют данные биржи. Названы причины плохого спроса на российские продукты за рубежом

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 77,1011 рубля за доллар.