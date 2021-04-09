Евро дешевеет к доллару на статистике по промпроизводству стран еврозоны
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару в пятницу днем на слабой статистике по промышленному производству в Германии, Франции и Испании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 мск курс евро снижался до 1,1894 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1912 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,22%, до 92,26 пункта.
Инвесторов разочаровала статистика из Германии, Франции и Испании. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале снизился на 1,6% в месячном выражении, во Франции — на 4,7%, хотя в обеих странах ожидался рост показателя. В Испании промышленность сократилась на 2,1% вместо ожидавшихся 1,3%.
На этом фоне обострились опасения за экономику Германии, крупнейшую в Европе. "Трудно представить себе, как экономика Германии сможет избежать спада в первом квартале", — сказал экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski) газете Wall Street Journal после выхода статистики.
Экономист назвал падение неожиданным, учитывая хорошие показатели промышленных заказов и потребительского доверия в стране. "Помимо некоторых возможных временных сбоев в цепочке поставок, единственным другим объяснением неутешительных показателей может быть холодная погода в феврале", — полагает он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833425504.html