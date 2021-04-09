МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,17 копейки — до 91,7809 рубля, курс доллара — на 6,46 копейки, до 77,1657 рубля, следует из данных Банка России. Российский рынок акций повысился по индексам

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 10,83 копейки, составив 83,7425 рубля.