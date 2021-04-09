2021-04-09T13:32:24+03:00
2021-04-09T13:32:24+03:00
2021-04-09T13:32:24+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833426243.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 91,78 рубля
Рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,17 копейки — до 91,7809 рубля, курс доллара — на 6,46 копейки, до 77,1657 рубля, следует... ПРАЙМ, 09.04.2021
евро, торги, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,17 копейки — до 91,7809 рубля, курс доллара — на 6,46 копейки, до 77,1657 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 10,83 копейки, составив 83,7425 рубля.