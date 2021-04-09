МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно растут в пятницу в свете надежд на то, что прогресс в вакцинации от коронавируса и финансовая поддержка со стороны властей будут способствовать уверенному восстановлению крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21%, до 33460,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,26%, до 13710,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,06%, до 4091,38 пункта.

Инвесторы в США в последние дни настроены оптимистично после того, как президент страны Джо Байден предложил вложить в инфраструктуру и социальные услуги в США около 2,3 триллиона долларов и заплатить за это за счет повышения налога на прибыль корпораций. Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл вновь заверил в четверг, что регулятор продолжит активно поддерживать экономику. Индекс S&P500 обновил исторический максимум

В итоге фондовые рынки страны в эти дни росли во главе с технологическими компаниями. Инвесторы делают ставку на то, что экономический рост США ускорится, поскольку вакцины против Covid-19 и государственная "поддержка" помогут оживить социальную и деловую активность в стране. Кроме того, протокол мартовского заседания ФРС США также подтвердил, что регулятор сохранит меры мягкой монетарной политики, что позитивно для номинальной стоимости акций.

"Это была еще одна неделя, которая напомнила нам, насколько мы привязаны к мерам господдержки. Некоторые комментарии из США укрепили мнение рынка о том, что эти меры не изменятся в ближайшее время, и это оказало поддержку фондовому рынку", — отметила менеджер по управлению активами компании Invesco Джорджина Тейлор (Georgina Taylor), мнение которой приводит газета Wall Street Journal.