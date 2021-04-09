МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам, не находя драйверов роста, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Цены на нефть снижаются на опасениях за спрос и на укреплении доллара

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.20 мск снижается на 0,66%, до 3484,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,29%, до 1421,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 35 копеек, до 77,2 рубля, курс евро – на 28 копеек, до 91,83 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,17%, до 63,1 доллара за баррель.

Отечественные индексы демонстрируют отрицательную динамику вследствие отсутствия внешних поддерживающих факторов: котировки нефти снижаются, большинство азиатских фондовых площадок также закрылись в "красной" зоне, отмечает Александр Ковалев из ГК "Финам".

Дополнительным негативом выступает возобновившийся сегодня рост доходности гособлигаций США, отражающий инфляционную угрозу, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Алросы" дешевеют на 2,5% после публикации результатов продаж за март — они составили в денежном выражении 357 миллионов долларов, сократившись на 4% по сравнению с февралём.

Также в лидерах снижения – обыкновенные акции "Россетей" (-2,23%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 2,1%, привилегированные – на 1,75%), префы "Башнефти" (-1,86%), акции ЛСР (-1,86%), "Лукойла" (-1,76%) а также акции "Роснефти" (-1,57%), "Газпром нефти" (-1,26%) и ВТБ (-1,23%).

В лидерах роста – депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,32%), акции "Юнипро" (+1,47%), "ВСМПО-Ависмы" (+1,19%), АФК "Система" (+1%), банка "Санкт-Петербург" (+0,99%), Polymetal (+0,98%). "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

ПРОГНОЗЫ

Фондовый рынок РФ остается под высоким давлением внешнеполитических рисков, обусловленных ситуацией на границе с Украиной и готовящимися санкциями со стороны США, считает Ковалёв.

С учетом опасений, что на выходных могут реализоваться эти риски, рынок, вероятно, в случае ухудшения внешнего фона может пробить ближайшие уровни поддержки, считает Бабин.

Тем не менее, несмотря на ухудшение внешнего фона инвестиционный спрос остается достаточно эластичным благодаря отсутствию дефицита ликвидности и относительной стабильности цен на сырьевые товары, подчёркивает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"Прогнозируем продолжение умеренно позитивной динамики на отечественном рынке", — заключает он.