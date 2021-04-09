МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рубль падает против доллара и евро: инвесторы перед выходными уходят в валюту, понижая риски переноса рублевых позиций. Неопределенный внешний фон и сохранение геополитических рисков толкают курсы доллара и евро против рубля к максимумам недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.08 мск рос на 54 копейки, до 77,39 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 91,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар максимально поднимался до 77,48 рубля, евро – до 92,01 рубля – в район максимумов недели. Нефть готовит россиянам новые испытания

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу падает против доллара и в меньшей степени – к евро на фоне его ослабления на форексе ниже 1,19 доллара.

Покупателей евро разочаровала статистика из Германии, Франции и Испании, что надавило на европейскую валюту. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале снизился на 1,6% в месячном выражении, во Франции — на 4,7%, хотя в обеих странах ожидался рост показателя. В Испании промышленность сократилась на 2,1% вместо ожидавшихся 1,3%.

"Развивающиеся валюты" также в основном слабеют сегодня против доллара, а фондовые индексы не демонстрируют единой динамики, сигнализируя о пониженном спросе на риск.

При этом стоимость барреля сорта Brent сейчас снижается на 0,4%, до 62,9 доллара. Инвесторы продолжают следить за переговорным процессом по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Его успешный ход будет повышать вероятность снятия американских санкций с Исламской республики и увеличения предложения нефти на мировом рынке за счет Ирана.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent. Чистый отток капитала из России в январе-марте снизился на 34,8%

ПРОГНОЗЫ

После утренних попыток консолидации благодаря умеренному улучшению ситуации на мировых рынках рубль все же перешел к падению, констатирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая опасения реализации геополитических рисков, при ухудшении внешнего фона рубль может продолжить быстрое ослабление. В этом случае доллар способен пробить ближайшее сопротивление 77,4 рубля и направиться к уровню 78 рублей. При реализации этого сценария евро может уйти выше 92 рублей", — оценил он.

Рубль реагирует на глобальное укрепление доллара и собственные внешнеполитические риски, считает Андрей Кочетков, из компании "Открытие брокер". "Рубль теряет свои позиции. На рубль продолжает давить геополитика, связанная с ситуацией на Юго-Востоке Украины", — объясняет он факторы давления на российскую валюту.