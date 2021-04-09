МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу в основном растут на глобальном оптимизме, после открытия торгов индексы S&P 500 и Dow Jones вновь обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. Рубль падает к доллару и к евро в район минимумов недели

По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,28%, до 33595,93 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,17%, до 13805,36 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,18%, до 4104,51 пункта.

На текущей неделе индексы DJIA и S&P 500 неоднократно обновляли исторические рекорды, новые максимумы были достигнуты и после открытия пятничных торгов — 33654,15 пункта для DJIA и 4105,25 пункта для S&P 500.

С начала недели индексы выросли на 1,3-2,3%. Рост последовал на фоне усиления рисковых настроений и надежд по восстановлению экономики. Также торги поддержала статистика по рынку труда и данные по деловой активности в сфере услуг. В протоколе мартовской встречи Федрезерва США регулятор отметил улучшение ситуации в экономике и здравоохранении.

Инвесторы обратили внимание и на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла. В четверг он заверил, что регулятор продолжит активно поддерживать экономику. Пауэлл также высказался об ожиданиях того, что экономика США сможет скоро снять все ограничения по коронавирусу.