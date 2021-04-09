МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером поднимается в рамках коррекции после предыдущего снижения, свидетельствуют котировки торгов. При этом для евро дополнительным фактором давления стала слабая статистика по Европе.

По состоянию на 17.57 мск курс евро снижался до 1,1888 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1912 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 109,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 92,21 пункта. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

С начала недели доллар ослабел к основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, в среднем на 1%, на фоне ралли мировых фондовых рынков. В частности, некоторые индексы США и немецкий DAX обновили на неделе свои исторические рекорды. Склонность инвесторов к риску снижает интерес к надежным активам, к которым традиционно относится и доллар.

Евро также попал под давление региональной статистики. Так, объем промышленного производства Германии в феврале неожиданно сократился на 1,6% в месячном выражении вместо роста на 1,5%. Показатель во Франции также неожиданно упал, в Испании — опустился сильнее ожиданий.

Определенное влияние на торги оказали также заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. В четверг он сказал, что рассчитывает на скорое снятие всех "ковидных" ограничений в США, и вновь заверил, что регулятор продолжит активно поддерживать экономику.