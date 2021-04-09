МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером на фоне роста курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро в рамках коррекции

По состоянию на 18.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,82%, или на 14,35 доллара, до 1743,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,07%, до 25,31 доллара за унцию.

В ходе текущей недели стоимость золота преимущественно росла из-за ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций. Цена на драгметалл поднялась более чем на 1% за неделю.

В последний торговый день недели курс доллара и доходность гособлигаций США стали расти, что соответственно, привело к снижению стоимости золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 92,23 пункта.

Доходность десятилетних US Treasuries росла до 1,655% с уровня предыдущего закрытия в 1,632%