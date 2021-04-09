МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные торгов. За неделю индексы также показали значительное снижение. Нефть готовит россиянам новые испытания

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,62% — до 3486,03 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,57%, до 1417,77 пункта.

За неделю индексы Мосбиржи и РТС упали на 2,03% и на 3,34% соответственно.