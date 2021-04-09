2021-04-09T19:21:20+03:00
2021-04-09T19:21:20+03:00
2021-04-09T19:21:20+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833428840.html
Российский рынок акций снизился перед выходными
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в пятницу снизился по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные торгов. За неделю индексы также показали значительное снижение. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 09.04.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/energy/20210409/833428118.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные торгов. За неделю индексы также показали значительное снижение.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,62% — до 3486,03 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,57%, до 1417,77 пункта.
За неделю индексы Мосбиржи и РТС упали на 2,03% и на 3,34% соответственно.