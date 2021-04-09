МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился перед выходными

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 2,37%, до 6,92 доллара, "Новатэка" — на 2,07%, до 184,25 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,56%, до 76,78 доллара, "Газпрома" — на 1,89%, до 5,7 доллара, а "Газпром нефти" — на 2,55%, до 22,95 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 2,01%, до 31,5 доллара, "Северстали" — опустилась на 1,59%, до 19,86 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,31%, до 31,66 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в цене на 1,44%, до 1,1 доллара, Сбербанка — на 2,23%, до 14,46 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,94%, до 58,78 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 1,7%, до 9,26 доллара, "Магнита" — не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 14 долларов. Расписки "Ленты" подешевели на 2,56%, до 3,04 доллара.