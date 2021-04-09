Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном снижением
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 2,37%, до 6,92 доллара, "Новатэка" — на 2,07%, до 184,25 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,56%, до 76,78 доллара, "Газпрома" — на 1,89%, до 5,7 доллара, а "Газпром нефти" — на 2,55%, до 22,95 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 2,01%, до 31,5 доллара, "Северстали" — опустилась на 1,59%, до 19,86 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,31%, до 31,66 доллара.
Расписки ВТБ уменьшились в цене на 1,44%, до 1,1 доллара, Сбербанка — на 2,23%, до 14,46 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,94%, до 58,78 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 1,7%, до 9,26 доллара, "Магнита" — не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 14 долларов. Расписки "Ленты" подешевели на 2,56%, до 3,04 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833428873.html