Курс российской валюты на завершающейся рабочей неделе не смог стабилизироваться и продолжил быстрое падение, обновляя многомесячные минимумы. Так, доллар подскакивал за отчетный период до 78,05 рубля, а евро – до 92,75 рубля – оба – до максимумов с ноября прошлого года.

Основным курсообразующим фактором, оказавшими давление на рубль стали геополитические риски, грозящие перерасти в санкционные. Эскалация напряженности вокруг востока Украины стала главным негативным фактором для российской валюты.

При этом нефтяные котировки стабилизировались на неделе немного ниже 65 долларов за баррель сорта Brent на фоне оценки игроками рынка баланса спроса и предложения углеводородов.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю рос на 80 копеек до уровня 77,4 рубля, евро – на 2,2 рубля до 92,1 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 4,85 тысячи против 4,95 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Рубль начал завершающуюся рабочую неделю попытками роста против доллара и евро на фоне повышения аппетита к риску на мировых площадках. Инвесторы обратили внимание на сильную мартовскую статистику по рынку труда США. Так, безработица в крупнейшей мировой экономике в прошлом месяце снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло сразу на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий (647 тысяч).

Однако котировки "черного золота" попали под давление опасений, что в рамках заседания Совместной комиссии по СВПД США ослабят санкции по Ирану. Это может привести к дополнительному притоку нефти на мировой рынок и смещению баланса, так долго настраиваемого ОПЕК+.

Давление на рубль, кроме нефти, оказало решение Минфина о повышении объема покупки валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 7 мая 2021 года. Он составит 185,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 8,4 миллиарда рублей. В период с 5 марта по 6 апреля объем покупки валюты составил 148,1 миллиарда рублей, по 6,7 миллиарда рублей в день.

Среди внешних факторов давления на рубль выделялся геополитический, поднявший курсы основных резервных валют на максимумы с ноября 2020-го. Так, в иностранных СМИ активно обсуждался вопрос передвижения российской военной техники вблизи границ Украины. Иностранные лидеры выражали свою обеспокоенность этим. Со своей стороны, российские официальные лица акцентировали внимание на активизацию украинских сил на линии разграничения в Донбассе.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сделал по этому поводу ряд заявлений. В частности, он выразил сомнение в том, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского на обострение в Донбассе. Также Козак не видит связи поездки президента Украины в Донбасс с обострением в регионе. Он также заявил, что РФ не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, Москва заинтересована в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была стабильной. При этом Козак отметил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, а начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Впрочем, он считает, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован за год, если придерживаться договоренностей.

В итоге участники рынка "переварили" первую волну геополитических страхов и попытались скорректировать сильное движение последних дней. Так, доллар за неполные три дня недели максимально подскакивал на 1,5 рубля, евро – на 2,8 рубля, поэтому у игроков, продававших валюту, была хорошая прибыль.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в раздумьях. Коррекционные настроения поддерживались новостями от минфина РФ. Так, ведомство, несмотря на повышенную волатильность российского рынка, смогло привлечь 92 миллиарда рублей на аукционах по размещению ОФЗ.

Мировые рынки ростом спроса на риск отыгрывали протокол мартовского заседания ФРС США. Как следует из документа, Федрезерв намерен продолжать мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не восстановится еще больше.

Тем не менее, основные опасения по поводу ситуации вокруг востока Украины сохраняют доминирующее давление на курс рубля, особенно перед выходными. Инвесторы предпочитают не переносить рублевые позиции через выходные и выходят в валюту для хеджирования геополитических рисков. Похоже, что на следующей неделе эти риски останутся важным фактором курсообразования рубля.