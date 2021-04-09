МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ситуация на рынках с ноябрьских президентских выборов в США была ясна: массивные денежные вливания властей и программа вакцинации от Covid-19 сулят периоды подъема, поэтому стоит обратить внимание на рисковые активы. Акции небольших, дешевых, чувствительных к экономическим факторам компаний оказались в выигрыше, тогда как облигации, акции крупных фирм, напоминающие облигации, а также те, что особенно остро реагируют на процентные ставки, проигрывали им. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

Однако в последний месяц ситуация кардинально изменилась. Ставки на "рефляционную торговлю" (расчет на то, что накачанная деньгами экономика преимущественно пойдет на пользу самым рисковым активам) начались незадолго до избрания Джо Байдена президентом, но с 8 марта ситуация изменилась почти коренным образом.

Акции гигантов обошли бумаги просто крупных компаний, которые в свою очередь опередели акции больших компаний, ну а замыкали строй акции мелких фирм. Дешевые "акции стоимости" снова отстали от более дорогих "акций роста", причем бумаги технологических гигантов, таких как Facebook, Apple, Amazon и Microsoft, обошли индекс S&P 500, который плетется за ними с выборов. Доходности облигаций практически не изменились. А вот в скучных защитных секторах – коммунальном и недвижимости (именно их бумаги раскупаются, когда на рынках царит страх, а не жадность) – сложилась неплохая ситуация.

Есть три теории, объясняющие, почему рынок в последний месяц вышел за рамки привычного.

Первая: во всем "виноваты" иностранные инвесторы. Это объяснение сулит самые радужные перспективы. Японские и европейские инвесторы, столкнувшись с минимальной доходностью облигаций на местных рынках, за последний месяц сменили курс и начали вливать средства в американские государственные облигации, по которым доходность выше, чем по их местным облигациям, даже после хеджирования валютного риска.

Приток денежных средств стал ограничением для американских гособлигаций. Валютное хеджирование призвано помешать новым деньгам слишком высоко задирать стоимость доллара, который в противном случае мог бы негативно сказаться на прибыли, получаемой американскими компаниями за рубежом. Акции, напуганные ростом доходностей, вздохнули с облегчением благодаря возникшей в четверг паузе в марше доходности 10-летних казначейских бумаг с 1,64% до, как опасались некоторые, неизбежных 2%.

Устранение угрозы роста доходностей облигаций – хорошая новость для акций, напоминающих облигации, например для бумаг секторов недвижимости и коммунального, которые обычно теряют в цене при росте доходностей бондов. Подъем доходностей облигаций также является препоной для акций технологических гигантов и прочих бумаг, например Tesla, чьи перспективы прибыли – вопрос далекого будущего. К тому же они кажутся менее привлекательными по сравнению с более высокой доходностью защитных казначейских бумаг. Эти сектора, находившиеся на подъеме с выборов, особенно бумаги банков, буровых компаний, промышленных и сырьевых конгломератов, в последнее время отстают, хотя упали фактически только акции энергетического сектора под давлением снизившихся цен на нефть.

Вторая теория: рефляционные новости уже учтены в цене активов. Инвесторы знали, что в экономике начнется бум – так оно и случилось, – поэтому были спокойны. Хотя экономические данные за март были неплохими, но все же хуже, чем некоторые показатели за предыдущие месяцы. Это позволило частично ослабить тенденцию к повышению доходностей облигаций. Подспорьем для экономики оказались и цены на сырье: месяц назад цены на нефть были на пике, а промышленные металлы, чувствительные к экономическим факторам, уже откатились с максимумов, достигнутых в конце февраля. Аналитики сказали, стоит ли инвестировать в акции российских девелоперов

Третья теория: риски для рефляции растут. Большинство европейских стран пытаются справиться с серьезной третьей волной пандемии Covid-19, а в США все громче раздаются предупреждения о связанных с вирусом проблемах, несмотря на масштабную кампанию вакцинации. К тому же вновь начали усиливаться трения между США и Китаем, растет и беспокойство по поводу военной активности Китая вблизи Тайваня.

Само по себе усиление риска не объясняет того, что же случилось на фондовом рынке, так как акции с наивысшим риском – бумаги стоимости и акции совсем мизерных фирм – продолжили повышаться, просто в меньшей степени, чем другие бумаги.

Скорее всего, свою роль сыграли все три перечисленные теории.

По-прежнему не стоит исключать риск инфляционного шока, так как показатели инфляции в следующие несколько месяцев будут повышаться в годовом выражении, заставляя инвесторов возвращаться к ситуации, сложившейся после выборов. Она заключалась в увеличении доходностей облигаций, циклическом подъеме экономики и опережающей динамике акций роста.

После такого нестандартного месяца как минимум вполне возможно, что ситуация развернется от рефляционной торговли снова к старой стратегии: покупать рост по любой цене. Но было бы гораздо лучше, если бы рынок, стремящийся получить доход, ориентировался на экономический рост, а не на доход, зависимый от дешевых денег ФРС.

— Автор James Mackintosh, James.Mackintosh@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ