МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рубль падает против доллара и евро перед выходными на фоне нежелания игроков переносить рублевые позиции на понедельник и покупки ими валюты. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

Неопределенный внешний фон и сохранение геополитических рисков удерживают курсы доллара и евро против рубля около максимумов недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.42 мск рос на 55 копеек до 77,4 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 92,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар поднимался до 77,48 рубля, евро – до 92,21 рубля – в район максимумов недели.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу падает против доллара и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас снижается на 0,4%, до 62,9 доллара за баррель. Инвесторы продолжают следить за переговорным процессом по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Его успешный ход будет повышать вероятность снятия американских санкций с Исламской республики и увеличения предложения нефти на мировом рынке за счет Ирана. Укрепление доллара на форексе к мировым валютам добавляет давления на нефтяные котировки.

"Развивающиеся валюты" также в основном слабеют сегодня против доллара, однако западные фондовые индексы к вечеру вышли в плюс.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent. "Украинская тема" толкнула рубль на минимумы с ноября-2020

ПРОГНОЗЫ

Ситуация с COVID-19 в странах с развивающейся экономикой продолжает ухудшаться: количество новых случаев заражения в Индии уже превышает 130 тысяч в день, а в Турции — более 50 тысяч, отмечает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Доходность 10-летних ОФЗ продолжает расти. Учитывая геополитические риски, внешний фон для рубля сохраняется негативным. Наш прогнозный диапазон на начало следующей недели повышается до уровня 76-78 рублей за доллар", — добавляет он.

О сохранении геополитической напряженности свидетельствовал дальнейший рост доходности ОФЗ, впрочем, вместе с геополитикой свой вклад в рост доходности по-прежнему вносят и ожидания дальнейшего ужесточения процентной политики ЦБ, подогретые на текущей неделе очередными "ястребиными" сигналами представителей регулятора, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал" о курсообразующих факторах рубля.