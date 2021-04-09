МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по индексам, а также роста рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 0,8%, до 3459 пунктов, РТС — на 0,4% до 1412 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется около 63 долларов за баррель, курс евро на форексе сползет в пределах 0,5 цента, до 1,186 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара сползет на 40 копеек, до 77,1 рубля, евро – на 60 копеек, до 91,6 рубля, ожидают эксперты. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Ослабление доллара и снижение доходности казначейских обязательств США формируют благоприятные условия для продолжения роста на мировых рынках, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Федрезерв подтверждает свои намерения как можно дольше удерживать низкие процентные ставки. Анонсированный администрацией президента план инфраструктурного развития также укрепляет экономические ожидания", — добавляет он.

"Игроки внимательно следят за ситуацией с коронавирусом, которая оказывает влияние на их оценки восстановления экономик отдельных стран и регионов. Кроме ситуации в Европе, опасения также вызывают динамика заболеваемости в Канаде и Индии. Покупки в рисковых активах сдерживают сложности с вакцинацией, что снижает надежды на скорую победу над пандемией в мире, а значит — и на переход мировой экономики в привычное русло и ускорение ее восстановления", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Нефть будет торговаться разнонаправленно в течение недели, но в целом можно ожидать рост котировок, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Отраслевая статистика в США по нефтяному рынку пока оказывает скорее нейтральное влияние на цены, но увеличение объемов добычи в рамках смягчения соглашения ОПЕК+ и возможного увеличения предложения за счет иранской нефти не позволяет ценам подойти к недавним максимумам, отмечает Евстифеев.

На будущей неделе из важной статистики можно отметить публикацию апрельского индекса экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне, ежемесячного отчета ОПЕК, мартовских данных по инфляции в США (вторник), "бежевой книги" ФРС (среда), показателей инфляции в странах еврозоны в марте (четверг), ВВП за первый квартал и промпроизводства в марте в КНР (пятница), перечисляет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Также в середине недели инвесторы обратят внимание на оценки запасов сырой нефти в США по данным API и EIA, добавляет он. Ралли на рынке вновь возглавляют акции мегакрупных компаний

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" не исключает, что на предстоящей неделе на российском рынке будет преобладать отрицательная динамика в случае технической коррекции в США. Целью снижения может стать уровень 3300 пунктов по индексу Московской биржи, полагает он.

На следующей неделе российский фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением геополитических рисков, которые теперь сконцентрированы вокруг ситуации на Украине, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Пока что на санкционном фоне тихо, но негативные для акций и рубля новости могут поступить в любой момент, открывая дорогу к значительному падению в моменте. Если же западные страны продолжат занимать выжидательную позицию, близость американских и европейских индексов к новым рекордам также может затруднять повышение рисковых активов", — говорит она.

Динамика фондового рынка на следующей неделе зависит сразу от нескольких факторов, отмечает Андрей Верников из инвестгруппы "Универ Капитал".

"Основные факторы — это геополитическая напряженность на границах России и старт сезона отчетности в США. Традиционно апрель — удачный месяц для фондового рынка США но сезон отчетности таит определенные риски. Может оказаться, что в котировках американских акций уже заложено восстановление американской экономики. В этом случае будет происходить парадоксальная вещь. Сезон отчетности будет проходить успешно, но роста американского фондового рынка мы не увидим", — указывает он.

Впрочем, эксперт ожидает боковую динамику фондового рынка.

"Из-за санкционного давления сократился приток средств нерезидентов на отечественный фондовый рынок. В такой ситуации о возобновлении восходящего повышательного тренда по индексу РТС можно не мечтать. То, что индекс сейчас находится в боковом коридоре, — уже хороший результат. Главное, чтобы он не спускался ниже отметки 1400 пунктов. При таком сценарии давление продавцов сильно увеличится", — добавляет аналитик.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

Стоит ожидать некоторого восстановления рубля после сильного отката, который носил отчасти спекулятивную природу, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее, давление со стороны тлеющей геополитической напряженности продолжит оказывать ограничивающее воздействие на спрос в отношении российских активов", — предупреждает он. "Украинская тема" толкнула рубль на минимумы с ноября-2020

"Пока ждем от рубля довольно высокой волатильности, но все же допускаем его укрепление, если стороны конфликта на Юго-востоке Украины вернутся к переговорному процессу", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Минфин смог на завершающейся неделе привлечь на аукционе по ОФЗ более 90 миллиардов рублей благодаря тому, что большую часть объема выкупили госбанки, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Однако на предстоящей неделе даже при нормализации обстановки быстрого восстановления рынка ОФЗ ожидать не приходится, учитывая амбициозные планы Минфина по первичным размещениям", — добавляет он, говоря о курсообразующих факторах рубля. Назван инструмент, привлекший российских инвесторов в 2020 году

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что среди аутсайдеров могут оказаться акции финансового сектора и металлургической отрасли. Динамику лучше рынка могут продемонстрировать бумаги нефтегазового сектора: в них техническая картина указывает на разворот наверх, полагает аналитик.

"Из корпоративных событий можно отметить операционные результаты за первый квартал ММК, НЛМК, "Алросы", Х5, "Детского мира", "Черкизово" и ГК "ПИК", дивиденды "Совкомфлота" и закрытие реестра "Русагро", — напоминает эксперт.

"Северсталь" опубликует финансовую отчетность, также отмечает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Манько из РИА Рейтинга считает, что российский рынок будет в целом находиться в боковом движении, однако по секторам динамика будет очень не однородной.

Он считает, что игроки рынка будут находиться в поисках защитных активов, и можно ожидать роста котировок на биржевые товары, а также роста акций добывающих компаний и ритейлеров. "Рост мы ожидаем у нефтяников и ритейлеров, а хуже рынка будут бумаги электроэнергетиков и банков", — добавляет аналитик.

С точки зрения Кочергина из банка "Восточный", в плюсе будут телекомы и розничный сектор, а в минусе — финансовый, металлургия.

В зоне риска находится российский сектор нефти и газа на фоне растущей неуверенности в нефти, считает Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

"В мае ОПЕК+ начнет наращивать добычу, но пока текущий спрос не способен переварить дополнительные объемы предложения. Поэтому есть вероятность снижения котировок нефти, а с ними и отечественного сектора нефти и газа. Цены на сталь в Китае значительно выросли в последнее время и могут начать корректироваться, что также способно оказать давление на сектор металлов и добычи", — добавляет он.