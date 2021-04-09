МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price с учетом небольшой доли реализации опциона стабилизационным менеджером Morgan Stanley не смогла получить статус частной компании из РФ, которая провела крупнейшее IPO за последние 10 лет, следует из комментариев опрошенных РИА Новости аналитиков и итоговых данных размещений. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Fix Price объявила параметры первичного размещения 5 марта. GDR компании размещались по 9,75 доллара за бумагу, в рамках IPO инвесторам предлагалось 178,372 миллиона GDR. Кроме того, дополнительно 26,756 миллиона бумаг предоставлялись некоторыми продающими акционерами согласно опциону доразмещения.

Ранее на текущей неделе Fix Price сообщила, что Morgan Stanley в рамках реализации опциона доразмещения приобрел 3,055 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) ритейлера, в результате free float компании по итогам размещения составил 21,3%.

В случае размещения в полном объеме количество публично торгуемых GDR Fix Price должно было составить 205,128 миллиона (порядка 24,1% уставного капитала), а совокупный объем предложения составил бы 2 миллиарда долларов. С учетом объема исполнения опциона стабилизационным менеджером Morgan Stanley, объем IPO в результате составляет порядка 1,77 миллиарда долларов.

"Стоит отметить, что даже частичная реализация опциона — это позитивный фактор, указывающий на то, что спрос превысил предложение. В целом же с учетом небольшой доли реализации опциона, IPO Fix Price не является крупнейшим с 2010 года: к примеру, "Мегафон" в 2012 году размещался на 1,8 миллиарда долларов, что выше размещения Fix Price", — указывает главный аналитик Промсвязьбанка Людмила Теличко.

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ IPO ЗА 15 ЛЕТ

"Русал" провел IPO на Гонконгской и Парижской биржах в январе 2010 года, разместив бумаги на 2,15 миллиарда долларов. Оно стало и до сих пор остается крупнейшим для российской частной компании.

Более крупные по объему IPO были только у контролируемых государством "Роснефти" и ВТБ, оба на Лондонской и Московской биржах. Нефтяная компания в июле 2006 года разместила бумаги на 10,65 миллиарда долларов, а банк — в мае 2007 года на 7,98 миллиарда долларов.

"Поскольку итоговый объем IPO Fix Price составил 1,77 миллиарда долларов, имеются как минимум две частные российские компании, которые разместили свои бумаги на большую сумму. Это "Мегафон" (разместившийся в 2012 году на 1,8 миллиарда долларов) и ГК "ПИК" (разместившийся в 2007 году на 1,929 миллиарда долларов)", — также замечает старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Таким образом, Fix Price заняла шестое место за последние 15 лет по объему первичного размещения средств среди российских компаний с учетом контролируемых государством, четвертое – среди частных компаний. Ралли на рынке вновь возглавляют акции мегакрупных компаний

ИТОГИ ТОРГОВ ПЕРВОГО МЕСЯЦА

Цена IPO была установлена в долларах — 9,75 доллара за бумагу. Исходя из нее, Мосбиржа установила расчетную цену в первый день торгов 10 марта в 725,7 рубля за глобальную депозитарную расписку.

За месяц расписки Fix Price подешевели на 0,8%. В течение этого периода цена расписок максимально поднималась в первый день торгов до 757 рублей, а максимально снижалась во второй день торгов – до 717 рублей.

"Мы изначально говорили, что стоимость компании завышена, и оценивали ее капитализацию в 6,1 миллиарда долларов с учетом перспектив роста, то есть справедливая цена, по нашему мнению, — 626 рублей за акцию. По итогам месяца мы видим волатильное колебание около цены размещения, что говорит о том, что все перспективы роста были уже заложены в цену IPO и выше пока компания идти не планирует", — говорит Теличко из Промсвязьбанка.

В целом месяц для ритейла был не самым успешным, так как сейчас "отыгрывали" вверх компании, пострадавшие в пандемию, а ритейл свой потенциал в некоторой степени уже реализовал, добавляет она.

"Бумага стояла месяц практически на одном месте, сильное движение произошло в день, когда организатор исполнил опцион на покупку дополнительных акций у эмитента. Возможно, часть этих бумаг организатор уже продал в "шорт" и перекрыл его этой покупкой, а часть отдал в стакане (бумага просела к 9 долларам за акцию)", — также отмечает заместитель генерального директора по активным операциям ИК "Велес Капитала" Евгений Шиленков.

ПРОГНОЗЫ

Аналитик напоминает, что 15 апреля выйдет отчетность компании за первый квартал, и думает, что ближе к этой дате или после нее бумага вернется к цене размещения. "Не вижу предпосылок для ее дальнейшего падения в моменте", — добавляет он.

С технической точки зрения история торгов бумагами Fix Price пока еще слишком короткая, чтобы давать прогнозы по ним, но в целом прогноз по этим акциям умерено позитивный, считает Манжос из "Алго Капитал".

"Надо понимать, что сеть Fix Price в отличие от интернет-ритейлера Ozon является прибыльным предприятием. Она имеет уже хорошо обкатанную бизнес-модель. Вместе с тем, вокруг ее бумаг не наблюдается такого ажиотажа, какой мы видим вокруг акций планово убыточного Ozon", — отмечает он.

Теличко сохраняет позитивное видение на ритейл в долгосрочной перспективе, но считает, что внутри сектора лучше присмотреться к другим компаниям вроде Х5 (целевой уровень — 3000 рублей за акцию), "Магнита" (целевой уровень — 6100 рублей за акцию) и "Ленты" (целевой уровень — 280 рублей за акцию).

"Fix Price на данный момент имеет перспективы роста в своем сегменте "жестких дискаунтеров", однако даже в него уже заходят действующие ритейлеры", — говорит она.